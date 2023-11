Regginate – Il marciapiede ad uso privato

StrettoWeb

A prima vista questa griglia da roast-beef che fa bella mostra di sé su un marciapiedi in pieno centro, a pochi metri dalla autorevole chiesa del Crocefisso, potrebbe sembrare uno degli innumerevoli ferrivecchi abbandonati in mezzo alla strada come è costume dalle nostre parti quando le cose non servono più. Ma avvicinandosi un poco si scopre che il proprietario invece ci teneva eccome, tanto da averlo assicurato a un contatore con una robusta catena. “Questa città – avrà ragionato l’illustre concittadino – è piena di gente che non ha nessun rispetto per le regole, e a lasciarlo in mezzo alla strada sta’ pure a vedere che me lo fregano”.

Non possiamo che condividere i suoi timori. L’illustre galantuomo ha così inaugurato un modo innovativo di pensare che al Nord, a causa di quella loro sciocca mentalità legalitaria, non se lo sognano nemmeno: non avendo abbastanza spazio in casa, e vedendo che il marciapiedi è abbastanza largo, ha ben pensato di usarlo come ripostiglio personale. In fondo, perché usarlo solo per camminare? Dopotutto, in una città dove la gente usa i marciapiedi per parcheggiare, alla fine c’è spazio per tutto. E, scendendo un po’, a ben ragionare ci sarebbero ben due piazze che si potrebbero utilizzare per metterci un sacco di altra roba, basta che alla fine la gente si scosti un poco. Non siamo forse nel profondo Sud?