Dopo il pari in casa della Gioiese, torna a vincere la Juniores della Fenice Amaranto nel girone M di Serie D. Oggi si è infatti giocato il recupero della 2ª giornata, ad Angri, che la squadra dello Stretto non ha sbagliato: i giovanotti amaranto hanno infatti battuto i padroni di casa per 2-4.

Importante, così, il balzo in classifica: quinto posto a quota 10 punti e a -5 dalla capolista Cavese. Domenica però arriva in casa il Portici, seconda forza del torneo.