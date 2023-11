Reggina, Trocini infuriato con l’arbitro dopo Akragas-Fenice: “siamo stanchi, Reggio ha già pagato”

StrettoWeb

“I giudizi dipendono sempre dal risultato, ma se l’arbitro avesse fischiato il rigore nel finale staremmo parlando di altro, di due punti in più, di una vittoria. Vorremmo un direttore di gara all’altezza, Reggio ha già pagato. Contesto la conduzione, sempre complicata. Ora siamo stanchi. Ci hanno fatto giocare 40 partite in un mese, ci hanno tolto 3 punti, ora magari ci tolgono anche quelli con Gioiese e San Luca? Se il guardialinee sbandiera sul gol loro…”. E’ un Bruno Trocini infuriato quello che si presenta in sala stampa dopo Akragas-Fenice Amaranto, terminata 1-1. Dubbio il gol del vantaggio siciliano, ma nella lente d’ingrandimento del tecnico finisce il contatto non fischiato in pieno recupero.

Tuttavia, lo stesso allenatore riconosce un primo tempo insufficiente della sua squadra, che “ha subito il campo, non riusciva a stare in piedi. E’ stato un brutto primo tempo, ma poi abbiamo reagito e gli episodi chiaramente fanno la differenza, ma in questo momento non ci aiutano”.