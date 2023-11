Reggina, Trocini prima di Fenice-Vibonese: c’è qualche recupero. E su Bolzicco e Rosseti insieme…

StrettoWeb

“E’ stata una bella settimana, abbiamo lavorato bene e c’è Bolzicco in più con Rosseti che ha fatto gol pur non essendo in condizione ottimale. Se giocheranno insieme domani? Con due attaccanti come loro ho un’opportunità in più, ma vediamo se farli partire insieme o no. Sappiamo che è finito un periodo senza allenamenti e che da ora dobbiamo cambiare marcia, provando a fare più punti possibili. Abbiamo la possibilità di lavorare come tutti. Questa parte di campionato per noi è importantissimo”. Così Bruno Trocini alla vigilia di Fenice Amaranto-Vibonese. L’allenatore della società dello Stretto torna anche a parlare del match di Castrovillari: “il match di Castrovillari? Era impossibile giocare palla a terra, per il vento, perché il pallone tornava indietro. Eravamo alla fine di un ciclo dispendioso e l’importante era vincere”.

“In società si vive una situazione di normalità, così è stato in questa prima settimana. Al di là di quello che succede in campo la società doveva mettere a posto una serie di cose, dal Sant’Agata al resto. Non ci è mai mancato nulla, continuiamo a lavorare, noi lavoriamo in serenità, sento spesso Ballarino e Minniti, Bonanno e Pellegrino sono sempre qua”, continua.

Sull’avversario: “non possiamo tener conto che affrontiamo una squadra di prima fascia, tra le candidate alla vittoria finale. La Vibonese è forte e organizzata, ma qualcosa in noi è cambiata, con Rosseti e Bolzicco, e vorremmo cavalcare l’onda”.

Indisponibili e recuperi. “Degli infortunati recupero Parodi e Martinez, settimana prossima potrebbero rientrare Zanchi e Cham. Ci avviamo verso la normalità. Dobbiamo smetterla di parlare di quello che è stato, parlando con entusiasmo e convinzione. Se ora rientrerà sicuramente Martinez? Faccio valutazioni su tutto e tutti e le scelte sono legate agli under. In passato il discorso non era stato toccato perché non c’erano Rosseti e Bolzicco, ma ora va fatto, fermo restando che la qualità di Miguel non si tocca”.

“Invidia per l’allenatore del Trapani per i continui acquisti? La potevo provare qualche settimana fa, ora non più, perché la squadra è competitiva e se sarà necessario modificheremo qualcosina tra un mese. Questo tour de force ci ha fatto perdere alcuni giocatori determinanti, ma ora recuperiamo”, chiude la conferenza.