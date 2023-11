Reggina, Trocini scontento di arbitro e risultato dopo Fenice-Vibonese: “infortunio Dervishi? Grave, è in ospedale”

StrettoWeb

“E’ stata una partita dove noi non volevamo concedere profondità all’avversario. Hanno fatto tanti gol e hanno attaccanti veloci, ma per non lasciare spazio alle spalle dovevamo attendere qualche metro. E infatti a parte una occasione non abbiamo rischiato nulla, mentre abbiamo prodotto almeno 6-7 occasioni, mentre i ragazzi mi segnalano dubbi in area, con due falli di mano; ho visto decisioni arbitrali che… vorrei andare sempre fuori casa e trovare un arbitro così. Ha fischiato un fallo a due in area che non ho mai visto in vita mia. Sono contento della prestazione ma non del risultato, ritengo siano due punti persi”. Così mister Trocini in conferenza stampa al termine di Fenice Amaranto-Vibonese.

Sulla scelta dei due attaccanti: “volevo far giocare i due attaccanti insieme, Rosseti può giocare con chiunque e i due possono fare bene, oggi hanno fatto bene”. Non buone notizie, in attesa degli esami, per Dervishi: “ha un problema grave. Quando è andato giù, la caviglia era tutta storta, gli è uscita fuori, il dottore gliel’ha rimessa in asse ma ora è in ospedale, speriamo non ci sia una rottura”.