Reggina, Trocini dopo Fenice-Casalnuovo: “colpa mia, partita brutta, non troviamo la quadra”

StrettoWeb

“Oggi abbiamo fatto una brutta partita, siamo stati confusionari. In settimana avevamo lavorato in un certo modo, ma dopo 20 minuti Rosseti ha avuto un problema all’adduttore e abbiamo dovuto cambiare. Dopo il gol del pari poi ci siamo disuniti e abbiamo perso certezze. Questo mi rammarica, mi prendo le responsabilità, è colpa mia di questa situazione. I ragazzi nella ripresa hanno provato più di nervo che con idee. Ci sono difficoltà, è evidente, ma mi brucia che è la terza sconfitta in casa, davanti ai tifosi. Deluderli è la cosa che più di tutte ci fa stare male”. E’ triste e rammaricato, Bruno Trocini. Così si presenta in conferenza stampa al termine di Fenice Amaranto-Real Casalnuovo.

“La costante dall’inizio dell’anno è la capacità proprio di essere costanti. Non riusciamo a fare una gara per intero in un certo modo. Non riusciamo a essere corti, perdiamo le distanze. Io sto cambiando tanto perché non ho trovato la quadra. Ci manca qualcosa dal punto di vista della personalità. Per noi un giocatore come Barillà è fondamentale, ma non basta”, ha aggiunto. “Contestazione feroce? I tifosi vanno solo rispettati, ci sono stati dietro dall’inizio alla fine, ci hanno capito, compreso, ma ovviamente oggi la contestazione ce la teniamo e stiamo zitti”, ha concluso.

Barillà: “dobbiamo dare di più”

In conferenza stampa si presenta anche il capitano Nino Barillà, oggi non titolare ed entrato alla fine: “viviamo di risultati, quando le cose vanno male dobbiamo metterci la faccia. Dobbiamo dare di più e tanto, non possiamo concedere questo agli avversari. Siamo la Reggina e dobbiamo dire la nostra su ogni campo, soprattutto in casa. Se i risultati non arrivano ci si demoralizza, ma dobbiamo resettare. La contestazione dei tifosi? Li capisco, si aspettano tanto, prendiamoci le nostre responsabilità”.