Reggina, Trocini dopo Fenice-Trapani: “momento difficile, abbiamo faticato e loro superiori”

“E’ un peccato, perché nel primo tempo non abbiamo fatto male, sui due gol loro però errori gravi. Non siamo stati bravi e fortunati a far gol, mentre nella ripresa abbiamo faticato in ogni caso, inutile nasconderlo. Il Trapani è forte, bisogna accettare la realtà, ma abbiamo lottato e fatto il massimo”. Così l’allenatore Bruno Trocini a Radio Febea al termine della sfida persa dalla Fenice Amaranto contro il Trapani.

“Gli errori sui gol loro sono di concetto, di incomprensioni. Li abbiamo pagati cari. Non mi sento però di condannare troppo i ragazzi. In questo momento il Trapani è superiore, lo accettiamo e andiamo avanti. Miglioreremo. Intanto oggi è entrato Rosseti, poi Bolzicco, abbiamo giocatori fuori. E’ sicuramente un momento difficile”, continua.

“L’obiettivo? Deve essere sempre massimo, di partita in partita. La situazione è complicata, ma non voglio ripetermi sulle scuse perché divento snervante. Faremo il massimo e ripartiamo”, conclude.