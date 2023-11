Reggina, Trocini prima di Akragas-Fenice: dal recupero di un calciatore all’arrivo di Porcino

StrettoWeb

Quella di domani sarà una “gara difficile con un avversario ostico. Faremo il massimo per portare a casa un risultato positivo, anche questa settimana abbiamo lavorato bene, ho visto i ragazzi concentrati consapevoli della partita complicata che ci aspetta”. Così, ai canali ufficiali del club, il tecnico della Fenice Amaranto Bruno Trocini alla vigilia della sfida di domani pomeriggio in casa dell’Akragas.

Il pareggio con la Vibonese ha dato maggiore fiducia alla squadra? “La squadra è sempre stata in fiducia. Visto il tempo a disposizione, il derby è stato preparato nei migliori dei modi e i ragazzi hanno potuto rifiatare dopo il tour de force di inizio campionato. La squadra è senza dubbio in crescita, grazie alla settimana tipo possiamo allenarci meglio e questo mi permette di avere maggiori soluzioni sia ad inizio partita che durante”.

Buone notizie sul fronte recupero infortunati. “Cham è rientrato in gruppo, non è al meglio della condizione, ma sarà presente per la trasferta di Agrigento. Per quanto riguarda Zanchi dovremo molto probabilmente attendere ancora una settimana”, ha aggiunto Trocini, prima di un pensiero su Toti Porcino, arrivato in settimana: “Antonio è un ottimo giocatore, figlio di questa città. Ha già sostenuto i primi allenamenti, sarà un valore aggiunto per la nostra squadra”.