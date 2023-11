StrettoWeb

Non si placa la contestazione dei tifosi amaranto. Dopo l’ennesima sconfitta interna della Fenice, arrivata nel pomeriggio contro il Real Casalnuovo, gli ultrà hanno pesantemente criticato la società e soprattutto Ballarino. Dopo i cori a fine gara all’interno del Granillo, anche fuori i supporters hanno cantato contro il club: “ci avete rotto il ca**o, non vi vogliamo più”.

Situazione calda. E’ evidente la delusione e il disappunto della tifoseria. Una parte ha continuato a giustificare e difendere i ritardi legati a questa stagione, ma adesso tutti si stanno ricredendo e anche i più pazienti hanno iniziato a non vederci più. Gli ultrà hanno avuto un confronto dietro la Tribuna coperta con il Presidente Minniti. “Noi non siamo la Fenice Amaranto, siamo la Reggina. Vai a dire a Ballarino questo, tornatevene a Catania perché noi ci siamo rotti i “cogl…”. In evidenza il video di Valentina Giannettoni.