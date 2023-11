Ex Reggina, Leon lascia il calcio in grande stile: partita d’addio con tante stelle, da Trezeguet e Valderrama

StrettoWeb

La voglia di giocare ancora, sorridendo e danzando sul pallone com’è nel suo stile, era troppo forte. E così ha continuato a giocare, fino a 43 anni. Qualche mese fa Julio Cesar Leon, ex tra le altre di Reggina, Messina e Catanzaro, ha detto addio al calcio, in patria, dov’era rientrato dopo gli anni in Europa. Lo ha fatto in forma pubblica, ma non ancora ufficiale. L’annuncio in lacrime, i messaggi sui social. Tra qualche giorno, però, il saluto sarà definitivo, concreto, con tanto di partita in grande stile.

“La despedida”. Così si chiama l’evento che si terrà il 14 dicembre. Una partita d’addio vera e propria, alla presenza di grandi stelle. Da una parte la Selecciòn Dorada, dall’altra la Selecciòn Mundialista. Da una parte – tra gli altri – Valderrama, storica stella colombiana; dall’altra Trezeguet, icona della Juventus e della Nazionale francese. La partita si giocherà allo stadio Chelato Uclés, nella capitale honduregna, alle ore 19.30.

Julio Cesar Leon e il passato al Sud Italia: tanta Reggina, brevi parentesi anche con Catanzaro e Messina

Ricordiamo che una delle esperienze più belle – tanto da desiderare un ritorno, come ammesso in una vecchia intervista a StrettoWeb – Leon la ebbe alla Reggina, che lo pescò dal Centro-Sud America per farlo esordire in Europa. Protagonista per tre anni sullo Stretto, con promozione e salvezze in Serie A, fu utile poi nella prima parte di stagione del 2006, con Mazzarri e la rimonta dal -11, prima di passare al Genoa a gennaio non senza sorprese. Per lui anche un anno a Catanzaro nel 2004-2005 (7 presenze e un gol in Serie B) e qualche mese a Messina nel 2012 (6 presenze e un gol in Serie D).