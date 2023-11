Reggina, brutta batosta interna per la Juniores della Fenice: perde per 0-3 contro il Portici

StrettoWeb

Brutta batosta interna per la Juniores della Fenice Amaranto nel girone M Nazionale. Impegnata in casa contro la vicecapolista Portici, la squadra dello Stretto ha perso per 0-3. Quinti in classifica da soli, i giovanotti della Fenice hanno due gare in più delle squadre di vetta e una in più dello stesso Portici.

Da segnalare, alla voce “statistiche”, i 18 gol subiti in 8 gare, che fanno della compagine amaranto la terza peggior difesa di tutto il torneo. Va meglio davanti: l’attacco è infatti il terzo migliore del girone con 20 reti.