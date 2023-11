Reggina, infortunio Dervishi: il bollettino medico della Fenice

StrettoWeb

E’ uscito dolorante e sofferente alla mezz’ora del primo tempo dopo aver appoggiato male il piede in occasione di un contrasto dubbio in area e per cui poteva starci il calcio di rigore. Kristian Dervishi, poi, è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre Trocini parlava di “qualcosa di serio”.

La Fenice Amaranto ha pubblicato il bollettino medico dell’esterno. “LFA Reggio Calabria comunica che il calciatore Kristian Dervishi, uscito al minuto 34 durante la gara con la Vibonese, ha effettuato controlli strumentali che hanno evidenziato un piccolo distacco osseo parcellare dell’astragalo caviglia destra. Da valutare i tempi di recupero, forza Kristian”, si legge nella nota. Si ferma dunque un nuovo calciatore, ma a breve dovrebbero rientrare gli altri due difensori fermi, Zanchi e Cham.