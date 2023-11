Reggina, il messaggio della Sud contro la violenza sulle donne: “se uccide non è amore”

StrettoWeb

“Se uccide non è amore. A Giulia e a tutte le vittime di femminicidio”. E’ questo il messaggio della Curva Sud della Reggina oggi, in occasione di Fenice Amaranto-Real Casalnuovo. Uno striscione, esposto al fischio d’inizio, che arriva il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un messaggio che però, purtroppo, è anche legato a quanto accaduto nei giorni scorsi. Il riferimento è ovviamente all’omicidio nei confronti della giovane Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta e ritrovata dopo giorni.