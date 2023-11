Reggina, Granillo “bocciato” in Fenice-Vibonese: manto erboso in cattive condizioni | FOTO

StrettoWeb

“Bocciato”, per la prima volta in stagione. E’ il manto erboso del Granillo, ritornato ai “ne(fasti)” di qualche anno fa, in Serie B, o ancora prima, proprio negli anni della Serie D. Un bel colpo d’occhio, forse per la prima volta nella storia, aveva fatto registrare a inizio stagione, periodo di norma molto complesso dopo le caldi estate reggine, anche in Serie A.

Però, dopo qualche partita, oggi – nel corso di Fenice Amaranto-Vibonese – si è potuto notare un terreno di gioco in cattive condizioni, squadrato con l’alternanza erba-terra. Da capire se sono in corso lavori oppure – speriamo non sia così – se saremo costretti a vederlo così fino a fine stagione. Ricordiamo che lo stadio è di proprietà del Comune, che lo affitta alla Fenice Amaranto solo per le partite interne o su richiesta.