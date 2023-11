Reggina, la FOTOGALLERY completa di Fenice-Trapani: dalla coreografia della Sud al ritorno di Taibi

StrettoWeb

E come al solito, come spesso accade, soprattutto quest’anno, a vincere sono soprattutto, anzi solo, loro: i tifosi. La Curva Sud è l’unica a regalare spettacolo in questo pomeriggio al Granillo nel corso del match tra Fenice Amaranto e Trapani. La coreografia con i fumogeni ritarda pure di qualche minuto l’inizio della sfida, che era stata anticipata dalla premiazione a Taibi. L’ex direttore sportivo della Reggina è tornato infatti a Reggio Calabria per assistere alla partita.

Questo, oltre alle foto della gara, con tanto di saluto finale tra squadra e Curva (che ha cantato ai calciatori di volere di più), nella fotogallery completa di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato.