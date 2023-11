Reggina, FOTOGALLERY di Fenice-Casalnuovo: i saluti a Reginaldo, la contestazione, lo striscione della Sud

StrettoWeb

Facce cupe, testa bassa, contestazioni dentro e fuori. E’ il momento più buio per la Fenice Amaranto, oggi pesantemente criticata dalla tifoseria dopo lo stop interno contro il Real Casalnuovo, quarto stagionale. I sorrisi, semmai, sono all’inizio, dell’ex Reginaldo, che saluta i tifosi. In tribuna c’è si intravedono Brunetti e, per la società, i vari Minniti, Praticò e Bonanno. Non c’è Ballarino, tra coloro maggiormente presi di mira.

Ieri è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e, alla luce di quanto accaduto in Italia in questi giorni, anche la Curva Sud amaranto ha deciso di intervenire con uno striscione esposto prima del fischio d’inizio. “Se uccide non è amore. A Giulia e a tutte le vittime di femminicidio”, il bel messaggio degli ultrà a qualche giorno dall’omicidio di Giulia Cecchettin. A corredo dell’articolo tutte le immagini della partita.