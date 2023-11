Reggina, Trocini prima di Fenice-Real Casalnuovo: Porcino, il mercato e le lamentele arbitrali

StrettoWeb

“Dobbiamo produrre di più e con più costanza in fase offensiva. Bolzicco e Rosseti sono due attaccanti forti per la categoria, imprescindibili e dobbiamo però assisterli nella maniera giusta e stiamo lavorando per aiutarli”. Così Bruno Trocini, il mister della Fenice Amaranto alla vigilia della sfida del Granillo contro il Real Casalnuovo degli ex Reginaldo e Sarao.

Sugli indisponibili: “Porcino non sarà disponibile, dal punto di vista regolamentare può essere utilizzato da lunedì. Gli altri ci sono, mancherà ancora Zanchi, Cham è rientrato. Abbiamo una rosa numerosa e andranno fatte delle scelte per quanto concerne la panchina”.

“L’appoggio della società sulle mie lamentele arbitrali? Io non dico le cose per avere appoggi di nessuno, dico quello che sento. L’appoggio dalla società non è mai mancato, noi ogni martedì mattina abbiamo una riunione in cui ci confrontiamo. Dal club hanno ritenuto sufficiente la mia esternazione, non hanno pensato di aggiungere altro”.

“Fino a dove si può spingere la società sul mercato? Forse è meglio chiederlo a loro. Io mi confronto e so che il club vuole fare le cose per bene, sicuramente si proverà a rinforzare la squadra a dicembre o per l’anno prossimo, non so se con me o con altri. La piazza deve essere fiduciosa, intanto domani pensiamo a vincere”.

Fenice-Real Casalnuovo, i convocati di Trocini

Portieri: Martinez, Velcea.

Difensori: Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi.

Centrocampisti: Barillà, Bontempi, Mungo, Ricci, Salandria, Simonetta, Zucco.

Attaccanti: Bianco, Bolzicco, Coppola, Marras, Perri, Provazza, Rosseti.