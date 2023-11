Reggina, la Fenice Amaranto annuncia la nascita delle squadre giovanili “under15” e “under12”

StrettoWeb

“Dopo le formazioni “juniores” e “under17”, LFA Reggio Calabria comunica la nascita delle compagini giovanili “under15” e “under12” che parteciperanno ai rispettivi campionati federali”. Comincia così la nota ufficiale della Fenice Amaranto con cui la stessa società annuncia la nascita di altre due selezioni giovanili.

“Sin dal primo giorno stiamo lavorando alacremente per la costruzione del settore giovanile amaranto”. Cosi il coordinatore del settore giovanile Sebastiano Fortugno che aggiunge: “il risultato sportivo è importante, ma il primo obiettivo che ci siamo posti è l’aggregazione giovanile e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, educando i ragazzi al rispetto delle regole e dei valori umani tant’è che abbiamo deciso di giocare con le varie formazioni due anni sotto età. In poco più di due mesi – conclude Fortugno – abbiamo tesserato più di cento giovani e tanti altri nei prossimi giorni, tutti ragazzi che hanno espresso l’orgoglio e il desiderio di vestire la maglia amaranto che da sempre rappresenta un legame indissolubile con il popolo reggino. Un altro obiettivo che ci siamo prefissati è la continua sinergia con le altre realtà sportive di Reggio Calabria e provincia. In questo breve lasso di tempo, sono diverse le società incontrate con le quali è stato instaurato un rapporto di reciproca collaborazione”.