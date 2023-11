Reggina, i convocati di Trocini per Fenice Amaranto-Vibonese

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla gara con la Vibonese. Come affermato dal tecnico in conferenza stampa, tornano Martinez e Parodi, mentre restano ancora fuori Cham e Zanchi. C’è attesa per la prima di Bolzicco, per la prima volta disponibile a circa un mese dal suo arrivo.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri : Fecit, Martinez, Velcea.

: Fecit, Martinez, Velcea. Difensori : Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi.

: Dervishi, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi. Centrocampisti : Barillà, Bontempi, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco.

: Barillà, Bontempi, Bright, Mungo, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Altamura, Bianco, Bolzicco, Marras, Perri, Provazza, Rosseti.