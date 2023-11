StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei convocati per il match in casa dell’Akragas. Non c’è ancora il neo arrivato Porcino, disponibile tra qualche giorno, mentre rientra Cham dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi

Centrocampisti: Barillà, Bontempi, Mungo, Salandria, Zucco

Attaccanti: Bianco, Bolzicco, Coppola, Marras, Perri, Provazza, Rosseti