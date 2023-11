Reggina: la Fenice torna a vincere, ma da salvare è solo il risultato. 0-1 a Castrovillari, primo gol di Rosseti

StrettoWeb

La Fenice Amaranto torna a riscoprire il sapore della vittoria. E anche quello del gol di un centravanti. La prima zampata stagionale di Lorenzo Rosseti vale la vittoria a Castrovillari, fanalino di coda proveniente da due pareggi. Nonostante il risultato, e le difficoltà di un avversario che seppur in ripresa è comunque ultimo in graduatoria, la squadra di Trocini fa una fatica tremenda a giocare, a palleggiare e a impensierire i padroni di casa. Almeno fino al gol, il copione di gara rispecchia quello di Ragusa.

La prima occasione amaranto (che è anche l’unica del primo tempo) è infatti alla mezz’ora, con Dervishi che si fa deviare il pallone in angolo dal portiere. Questo il primo affondo, anche casuale, dopo un primo tempo fiacco, senza idee, con un approccio disastroso e un vento a sfavore. Il Castrovillari non crea pericoli, ma ha il pieno e totale controllo del gioco e del palleggio. Tutto sembra meno che fanalino di coda del girone, ma i due ultimi pari dimostrano che non è tutto frutto del caso.

Nella ripresa la musica non cambia. La squadra di Trocini non riesce a sfondare e il Castrovillari comincia ad abbassare il baricentro, per ricompattarsi. All’ora di gioco, però, la fiammata, dopo un’azione insistita: Mungo imbecca alla grande Dervishi, la difesa respinge, gran colpo al volo di Ricci e sulla ribattuta del portiere si fionda Rosseti, al suo primo gol stagionale. Serviva la zampata, serviva il gol di un attaccante, serviva un episodio che potesse sbloccarla ed evitare che, anche nella ripresa e nel risultato finale, questo match potesse rispecchiare Ragusa.

Con questo gol, infatti, la partita cambia. Il Castrovillari è costretto ad aprirsi, ma è con il vento a sfavore e le energie vengono meno. La Fenice si difende senza affanni, provando a sfruttare qualche contropiede e qualche forza fresca dalla panchina. Alla fine termina così: 0-1. Prestazione incolore e tutt’altro che convincente, per Barillà e compagni. Insomma, solo il punteggio è da salvare, ma dopo gli ultimi due risultati probabilmente oggi serviva vincere in ogni modo e ad ogni costo. Così termina il tour de force degli amaranto (partite ogni tre giorni), che però domenica ospitano al Granillo la Vibonese e per la prima volta sarà disponibile Bolzicco.