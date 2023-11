Reggina, Ballarino dopo Fenice-Trapani: “la tifoseria chiede di più? Anche noi. E su nuovi ingressi in società…”

StrettoWeb

“C’è delusione dopo un primo tempo in cui per venti minuti la prima in classifica non l’ha vista. Hanno avuto due situazioni e hanno fatto gol. Se si vincono così le partite, allora ci attrezzeremo…”. Così Nino Ballarino a Radio Febea al termine di Fenice-Trapani. Secondo il Dg amaranto, dunque, il Trapani ha vinto con due situazioni che hanno portato ai gol e per venti minuti non l’ha vista. Quasi quasi come se fosse un successo immeritato.

“Io oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, vedo la squadra cresciuta, che ha combattuto e che a un certo momento crolla perché da 40 giorni non si allena. La tifoseria ha chiesto di volere di più? Intanto ringrazio ancora la Curva e il popolo amaranto e mi associo a quello che hanno detto. Anche la dirigenza, e non solo i tifosi, vuole di più. Vedremo cosa fare nel mercato. Mollare? Significa smobilitare e noi questo non lo vogliamo. Ciò che faremo ci servirà per fare ad esempio come il Trapani, che dopo un anno ha costruito” continua.

Il giornalista Rocco Musolino chiede poi a Ballarino cosa c’è di vero in merito ai rumors di questi giorni su possibili nuovi ingressi in società: “nuovi ingressi in società? Noi siamo con la porta aperta, ma non spalancata. Se ci saranno proposte serie, siamo pronti a discuterne, ma il nostro obiettivo è di continuare con una politica sana. La squadra è del popolo amaranto. Se qualcuno ci ha chiesto di affiancarci? Quando ci saranno cose serie, noi saremo pronti a discuterne”.

“La premiazione di Taibi? Negli ultimi 5 anni ha fatto la storia della Reggina, nei momenti belli e meno belli. Era doveroso da parte nostra dare il giusto tributo a un uomo che ha fatto cose importanti per Reggio Calabria. Coinvolgere Taibi in società? Oggi l’ho conosciuto per la prima volta, noi abbiamo i nostri direttori che in questi 40 giorni hanno fatto ottime cose”, conclude Ballarino.