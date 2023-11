I rapaci rupicoli in Aspromonte: “splendide creature, importanti per gli equilibri ambientali”

StrettoWeb

“La nostra Associazione, da sempre impegnata in opere di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e nella difesa della biodiversità, organizza per Sabato 2 Dicembre 23, un incontro dibattito dal titolo “I RAPACI RUPICOLI IN ASPROMONTE, status delle conoscenze e problemi di conservazione”, in collaborazione con la St.Or.Cal (Stazione Ornitologica Calabrese)“. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

“L’evento si configura come vera e propria giornata divulgativo conoscitiva sui rapaci in Aspromonte ed in generale sull’avifauna presente nei nostri territori. A partire dalle ore 16:00, nella sala della mediateca comunale di Cinquefrondi, proporremo delle analisi, studi e relazioni sullo stato dell’arte di queste specie nei nostri territori ed apriremo una buona parte dell’incontro al dibattito, cercando di presentare i maggiori problemi di conservazione dei rapaci rupicoli ma non solo“, si legge ancora nella nota.

“Ognuno di noi, gli escursionisti in particolare, dovrebbe conoscere queste splendide creature, importanti per gli equilibri ambientali e quindi per la buona salute della biodiversità. Sono in particolare gli approcci alla montagna, comprese alcune forme di escursionismo, che possono recare danno a queste specie e non solo – prosegue l’associazione –. Conoscere per preservare, questa sarà la parola d’ordine della giornata!“.

“Saremo ospiti del Comune di Cinquefrondi (che patrocina gratuitamente l’evento), nella Mediateca Comunale, con la collaborazione dell’Associazione Viviamo Cinquefrondi. Altro importante gratuito patrocinio quello della Città Metropolitana. Maggiori info: www.guideparcoaspromonte.it“, conclude la nota.