Radici&Futuro: giovani e istituzioni con il Consorzio Legno Valle Mercure per la tutela del territorio

Una giornata dedicata alle giovani comunità del territorio affinché i valori del rispetto dell’ambiente germoglino e crescano nel futuro delle nuove generazioni. Con questo spirito oggi il Consorzio Legno Valle Mercure ha organizzato a Laino Castello l’iniziativa Radici&Futuro, in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Il Consorzio conta 22 imprese calabresi, lucane e della bassa Campania che operano nel settore forestale da circa dieci anni fornendo anche cippato di legno a uso energetico, attività che costituisce una risorsa chiave per l’economia del territorio.

La prima edizione di Radici&Futuro coinvolge la comunità locale rinnovando l’impegno sociale del Consorzio per lo sviluppo dell’area. Nell’incontro di oggi sono intervenute anche le amministrazioni locali e alcune scuole con i loro studenti ai quali si rivolge il progetto per la piantumazione di 200 alberi ad alto fusto nei comuni compresi nella zona del Mercure, donati e messi a dimora dal Consorzio Legno Valle Mercure con la collaborazione di Sorgenia, proprietaria della centrale del Mercure e presente all’incontro. I Comuni che aderiscono all’accordo sono: Laino Borgo, Laino Castello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Mormanno, Papasidero e Lauria.

Sono intervenuti inoltre professionisti agronomi, esperti forestali e professionisti della filiera del legno che hanno illustrato agli studenti i concetti e i metodi legati all’utilizzo del legno e alla valorizzazione dei boschi. Radici&Futuro nasce per diffondere la consapevolezza che gestire un bosco significa coltivarlo con tecniche colturali mirate alla conservazione delle sue funzionalità e allo sviluppo della biodiversità. L’obiettivo è alimentare verso i giovani la cultura della tutela del territorio, partendo dal presupposto che iniziative educative come questa non siano azioni isolate ma entrino a far parte delle pratiche quotidiane. E che ogni pianta donata e piantumata sia poi custodita da ogni studente.

Antonella Rizzo Presidente del Consorzio Legno Valle Mercure commenta: “Il progetto Radici&Futuro rappresenta un riuscito esperimento di patto sociale tra le Comunità di questo bel territorio e le imprese locali che, proprio in queste aree, intendono operare con valore e rispetto dei principi etici al fine di creare positive ricadute sul futuro della Valle del Mercure, mai come in questi anni messe in pericolo dalla mancanza di opportunità e di prospettive”.

Carlo Perri, Ad di Sorgenia Biomassa afferma: “partecipiamo a questo progetto sociale voluto dal Consorzio Legno Valle Mercure perché riteniamo fondamentale prenderci cura dei territori in cui facciamo impresa, convinti che il futuro delle comunità locali non possa essere costruito senza la partecipazione attiva delle nuove generazioni. Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa in continuità con altre azioni di sensibilizzazione per la cura dell’ambiente, realizzate anche a livello nazionale, con il coinvolgimento di cittadini e scuole”.