“Questo non è amore”: la campagna antiviolenza messa in campo dalla Questura di Catanzaro

“Questo non è amore”: le iniziative della Questura di Catanzaro per la giornata del 25 novembre 2023 per la campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fenomeno ignobile che affonda le proprie radici nella discriminazione e nella negazione della ragione e del rispetto, la Questura di Catanzaro ribadisce la centralità della propria azione di contrasto con le attività preventive e repressive che quotidianamente impegnano le donne e gli uomini della Polizia di Stato sul territorio.

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, sabato 25 novembre saranno allestiti dei gazebo informativi a Catanzaro e Lamezia Terme. I poliziotti incontreranno la cittadinanza fornendo informazioni sugli strumenti di tutela e sui servizi offerti. Nell’occasione sarà distribuito un opuscolo realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che costituisce un utile strumento di consultazione per una conoscenza più approfondita ed una guida preziosa per chi è già vittima.

In particolare, nella mattina del 25 novembre il personale della Polizia di Stato sarà presente a Lamezia Terme nell’area pedonale di Corso Numistrano, e nel pomeriggio a Catanzaro in Piazza Cavour nello spazio antistante la sede centrale della Questura. Anche quest’anno le strutture della Polizia di Stato di Catanzaro e del Commissariato di P.S. di Lamezia saranno illuminate di colore arancione in adesione e sostegno alla campagna internazionale “Orange the World” per dire no alla violenza contro le donne.

