Psichiatria a Reggio, quante incognite. L’appello: “ridare dare dignità a chi ha diritto alle cure”

“Non sono bastati oltre 30 anni per risolvere i problemi delle strutture psichiatriche nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Purtroppo quando la situazione sembrava volgere a soluzione ci si è ritrovati davanti al rischio concreto di una chiusura con la conseguente perdita di un importante servizio pubblico e di un importante patrimonio di esperienze e competenze professionali”. Comincia così la nota – a firma del portavoce Pasquale Neri – del Forum Terzo Settore RC in merito all’area psichiatrica a Reggio Calabria.

“Come Forum Territoriale del Terzo Settore leggiamo nell’occupazione pacifica dei locali dell’ASP diversi aspetti di estrema criticità sui quali è urgente che si agisca, esercitando quel senso di responsabilità istituzionale che, purtroppo, fino ad oggi, tranne qualche eccezione, probabilmente è mancato o non è stato sufficiente. I provvedimenti della Regione, infatti, dopo anni di incontri e predisposizione di documenti condivisi, hanno inaspettatamente creato una rottura in quello che doveva essere un percorso per il definitivo accreditamento di servizi e strutture che, giova ricordare, ad oggi sono a conduzione mista”, si legge ancora.

“Come Forum chiediamo che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile, che la psichiatria nell’area metropolitana di Reggio Calabria esca da limbo in cui è relegata da decenni, che si riconosca dignità alle centinaia di persone che hanno diritto alla cura e all’assistenza, alle esperienze che hanno contribuito a garantire tale diritto in condizioni di estrema difficoltà”, si chiude il comunicato.