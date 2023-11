Pronto Soccorso di Vibo in tilt: la figlia sta male ma nessuno la visita, padre esasperato spacca la porta

StrettoWeb

Momenti di tensione al Pronto Soccorso “Jazzolino” di Vibo Valentia: un uomo ha perso la pazienza per la troppa attesa e ha dato in escandescenze. E’ quanto avvenuto ieri sera nel nosocomio dove una paziente, una bambina con forte malessere, è stata appunto accompagnata dall’uomo in questione, ovvero il padre. In coda da molto, troppo tempo e preoccupato per le condizioni della piccola che accusava forti dolori, il papà ha cominciato ad urlare e ad inveire contro lo staff sanitario fino a quando, esasperato, ha preso a calci una porta danneggiandola. Il personale, preoccupato, ha quindi allertato le forze dell’ordine che sono intervenute per calmare l’uomo e mettere in sicurezza il presidio ospedaliero.