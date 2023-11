Progetto Erasmus+: studenti spagnoli tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni

StrettoWeb

“Da fuori classe!”. E’, indubbiamente questo il titolo che potremmo dare all’esperienza vissuta Giovedì 16 dalla delegazione di studenti e docenti spagnoli, provenienti dalla Scuola Superiore di ALBA LONGA GRANADA e partecipanti al progetto di mobilitazione Erasmus +, dagli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi” di Reggio Calabria e dai nostri ragazzi delle scuole secondarie di I grado Villa San Giovanni e Cannitello.

La mattinata è iniziata con la visita presso Torre Cavallo, una delle antiche torri d’avvistamento cinquecentesche, che sorgono nel circondario di Reggio Calabria. La torre si erge sulle scogliere a strapiombo della sponda calabra tra Cannitello e Scilla. Ad accogliere la delegazione il professore Piero Idone che, con il prezioso supporto dei volontari del Wwf, ha brevemente raccontato la storia di questo luogo, delle azioni promosse per la salvaguardia della biodiversità e delle sue peculiarità naturalistiche, ma anche le azioni promosse per riscattare, ricostruire, valorizzare, far conoscere e i fenomeni, la storia, la mitologia, la flora la fauna e il paesaggio di un complesso così unico, un suggestivo balcone posto sulla splendida cornice dello Stretto di Messina e una finestra spalancata sulla Storia.

Grande ammirazione da parte della delegazione, che ha mostrato notevole interesse per un luogo che racchiude in sé tante caratteristiche rendendolo un unicum.

La mattinata si è conclusa presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, dove la nutrita delegazione, ha potuto visitare i locali scolastici, i laboratori e assistere a dimostrazioni pratiche di attività di cucina, di sala e di accoglienza, degustando le prelibatezze, di piatti multietnici di nazionalità diversa, cucinate dagli stessi allievi.

Cibo&Natura, dunque, come elemento di aggregazione, di conoscenza, di confronto tra culture, di trasferimento di valori, di condivisione, di integrazione e di rispetto reciproco: questo è lo spirito dell’Erasmus!