Ponte sullo Stretto, Webuild forma giovani esperti al Panella-Vallauri e al Righi di Reggio Calabria | DETTAGLI

Domani, venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 9,00, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella –Vallauri” di Reggio Calabria avrà inizio il percorso di PCTO Build Up con l’azienda Webuild, gestito con la società ARCA Partners. Nel corso dei prossimi tre anni la Webuild, azienda leader a livello mondiale nel settore delle costruzioni e delle grandi opere, prevede l’assunzione di circa 6000 risorse da inserire con mansioni diverse, in opere attualmente esistenti e/o di prossima realizzazione tra cui spicca il Ponte sullo Stretto di Messina, oltre a tante altre grandi opere infrastrutturali in Calabria e Sicilia.

Il percorso PCTO sarà svolto dagli studenti del Panella-Vallauri frequentanti le classi quarta e quinta dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica e dagli studenti dell’IIS “Augusto Righi” di Reggio Calabria. Trattasi di un incontro di alto valore formativo che l’ITT Panella-Vallauri è lieto di ospitare, allo scopo di contribuire ad implementare le conoscenze e le competenze dei futuri tecnici, in vista di un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.