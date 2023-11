Ponte sullo Stretto, Salvini: “Report? Guardo altre TV”

StrettoWeb

“Sarà una grande opera che porterà lavoro e sviluppo in tutta Italia, non solo in Sicilia e in Calabria. Poi con tutto il rispetto per Report guardo altre televisioni“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo la puntata di Report dedicata al Ponte sullo Stretto. “Dopo 50 anni di chiacchiere sarò orgoglioso di partecipare a un’opera che l’ingegneria al mondo invidierà“, aggiunge Salvini rispondendo ai giornalisti a margine del convegno ‘Sussidiarietà e governo delle infrastrutture’ in svolgimento alla torre PwC a Milano.

Nella puntata di Report andata in onda ieri ‘L’uomo del Ponte’, si afferma che il ministro Matteo Salvini aveva visto, nelle prime riunioni una volta arrivato al ministero, l’ex ministro dell’Infrastrutture Pietro Lunardi e il costruttore Pietro Salini a capo di Webuild, il gruppo che guida il consorzio Eurolink al quale è affidata la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nella sua inchiesta inoltre la trasmissione mette in dubbio la validità delle stime di 100mila posti di lavoro che l’opera potrebbe creare e le cifre degli ‘studi universitari’ citati dal ministro sul risparmio di emissioni di CO2. Lo studio in questione sarebbe stato quello realizzato da Giovanni Mollica in passato consulente del consorzio Eurolink.