Ponte sullo Stretto, Report si giustifica: “sono scappati tutti”. Borri: “è una fake news”

Sulla pagina Facebook dedicata al Ponte sullo Stretto, Strait of Messina Bridge, è stata pubblicata una conversazione tra l’ingegner Claudio Borri e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La trasmissione Rai, nei giorni scorsi, ha mandato in onda un servizio contro l’opera di collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Il programma ha fatto molto discutere per l’evidente presa di posizione e per la faziosità.

“Ricevo e pubblico integralmente dal professor ingegner Claudio Borri, membro del comitato scientifico della Stretto di Messina, conosciuto come l’ingegnere del vento, il seguente scambio di battute avvenuto via WhatsApp domenica sera tra lui e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci“, si legge nel post. “Vi condivido una mia “amorosa” corrispondenza con S. Ranucci sul suo numero Wapp“, prosegue.

Di seguito il messaggio inviato domenica sera alle 23:26 a Ranucci da Borri: “Oggetto: Stretto di Messina, Report del 26.11.23

Buona sera: sono davvero semplicemente stupefatto per il grado di disinformazione che la vostra trasmissione di stasera è riuscita a raggiungere. Piango la scomparsa di ogni etica e deontologia giornalistica: si dà la parola soltanto ai tecnici che mai hanno lavorato e studiato l‘opera né conoscono lo stato dell‘arte del progetto ed anche i dettagli dell‘aggiornamento del progetto definitivo, da voi definito “segreto”. Piango l’assoluta mancanza del contraddittorio tecnico-scientifico, la sola vera forma di corretta informazione per i cittadini. Con tutta la mia riprovazione e disistima per la V.a faziosità Prof. Ing. C. Borri, membro del Comitato Scientifico SdM”.

Risposta di Ranucci, alle 23:47: “Salve. Siamo felici che c’è chi è disposto a farsi intervistare quando ci torneremo. Visto che dal ministro in giù sono scappati tutti. Compreso il suo responsabile. La contatterà Danilo Procaccianti“.

Ultima replica di Borri lunedì alle 11:01: “Ancora Fake News! Non scappa proprio nessuno, ma la verità (in democrazia) si accerta soltanto con una discussione aperta, a più voci ed in contraddittorio, ma soprattutto: solo in diretta. Ho troppa esperienza di interviste “rubate” e fugaci, poi tagliate, re-intitolate e rimaneggiate a mia insaputa. Dunque: contraddittorio in diretta televisiva soltanto dopo la conclusione dell’esame in corso della relazione di aggiornamento del PD, 780 pagine, che esiste corposa (contrariamente a quanto da voi affermato) e che io ho mostrato in più occasioni anche in pubblico. Nel frattempo sospendete la vostra disinformazione dal taglio “sovietico” e studiate Voltaire, Ernesto Rossi e Piero Calamandrei“.