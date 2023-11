Ponte sullo Stretto, il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: “avrà solo impatti positivi, anche ambientali”

StrettoWeb

“Sono convito che il Ponte sullo Stretto avrà solo impatti positivi. Sono decisamente a favore dell’opera. Non è un ponte che cambia quali che sono i paradigmi ambientali anzi l’attraversare lo Stretto e le difficoltà che ci sono nel rapporto tra l’Isola e il Continente forse determinano maggiori emissioni che non un ponte“. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo alle domande dei cronisti a Catania a margine di un incontro sulle ‘Opportunità industriali della transizione energetica in Sicilia’.