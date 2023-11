Ponte sullo Stretto, Lega: “è un’opera fondamentale per lo sviluppo del Paese”

StrettoWeb

“Appare singolare come su 120 miliardi di euro stanziati per il compimento di grandi opere su tutto il territorio nazionale, l’attenzione da parte di alcuni sia rivolta esclusivamente agli 11,6 miliardi destinati allo Stretto. Oggi, è solo grazie all’impegno e alla determinazione del vicepremier Matteo Salvini se, dopo 50 anni, milioni di cittadini siciliani e calabresi vedranno finalmente riconosciuto, con la realizzazione del Ponte sullo Stretto, un loro diritto”. Così in una nota i parlamentari siciliani e calabresi della Lega: i senatori Nino Germanà e Tilde Minasi, e i deputati Anastasio Carrà, Domenico Furgiuele, Simona Loizzo e Valeria Sudano in replica alle dichiarazioni del presidente della Corte dei Conti Guido Carlino.

“Oltretutto, creando decine di migliaia di posti di lavoro veri. Con Salvini alla guida del Mit si potrà finalmente passare dalle parole ai fatti su un’opera fondamentale per lo sviluppo di tutto il Meridione e dell’intero Paese. Siamo certi che anche alla Corte dei Conti ne saranno felici”, conclude la nota.