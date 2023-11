Ponte sullo Stretto, la pagina Facebook è tornata dopo la censura. Report chiede scusa: “sono indipendenti, non c’è nessuno dietro”

StrettoWeb

La pagina “Ponte sullo Stretto di Messina” è tornata: dopo l’eliminazione arbitraria decisa da Facebook questa mattina, nel pomeriggio il doveroso ripristino. Ai ragazzi che la gestiscono, G. e G., un siciliano e un calabrese più appassionati che esperti ma molto competenti, il più vivo apprezzamento da parte di StrettoWeb per il lavoro svolto senza alcun interesse personale ma per amore della verità scientifica e della corretta informazione.

Sono gli stessi gestori della pagina, che da oltre dieci anni fa divulgazione scientifica per il Ponte sullo Stretto, a spiegare cos’è accaduto: “Questa mattina siamo stati bannati da Facebook. È verosimile che un gran numero di utenti abbia segnalato la pagina in massa. Facebook ha accolto la nostra richiesta di un controllo ulteriore e ha deciso di ripristinare la pagina. Siamo felici che sul sito di Report sia apparso il comunicato in cui si dichiara la verità, e cioè che noi non abbiamo niente a che fare con nessuno, né agenzie, né aziende. Ci sarebbe piaciuto vederlo anche sui loro social. Anche se purtroppo ormai il danno è fatto e in molti ci credono. Siamo qui dal 2013, quando quelle realtà nemmeno esistevano. Facciamo divulgazione sul progetto come mille altre pagine su mille altri argomenti e vogliamo restare indipendenti, come lo siamo sempre stati. Saremo i primi a dare contro se le promesse non verranno mantenute e se anche questa volta l’opera non sarà realizzata. Non siamo dalla parte di nessuno se non degli aspetti tecnici. Siamo liberi. Detto questo, abbiamo deciso di non portare avanti il battibecco con Report. Sono situazioni di pericolo troppo più grandi di noi. Perché purtroppo non si limitano ai contenuti. Continueremo a fare divulgazione sul progetto e a tenervi aggiornati. Nient’altro. Altrimenti, il rischio è che vengano diffuse altre cose false sul nostro conto, o su quello di altri, e non possiamo permettercelo. Non abbiamo le risorse per batterci su questo campo da soli. Il nostro è amore per il progetto, non lavoro”.

“Da sempre – concludono i ragazzi – riportiamo su questa pagina informazioni che possono essere verificate in qualsiasi politecnico, in qualsiasi convegno a tema o presso qualsiasi ingegnere che ha dedicato la propria vita a questi argomenti. Questi eventi tecnici si tengono spesso ovunque e tutti possono partecipare. Per noi è sufficiente. Chi vuole continuare a seguirci è benvoluto. Chi invece non gradisce la nostra pagina può ignorarci. Non ci siamo mai imposti. Se alcuni nostri post sono diventati virali e sono stati apprezzati da molti tecnici è perché sono stati reputati utili da chi ha scelto liberamente di condividerli. Grazie per l’attenzione“.