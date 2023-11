Ponte sullo Stretto, 100mila posti di lavoro: arriva in Calabria “Cantiere lavoro Italia”

StrettoWeb

“È stata siglata ieri un’importante intesa tra la Regione Calabria e la società Webuild Group per promuovere la formazione e l’occupazione dei giovani calabresi nel settore delle infrastrutture. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, hanno firmato il protocollo presso la Cittadella di Catanzaro“. E’ quanto si legge in una nota di Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega Calabria.

“L’obiettivo principale di questa collaborazione è contrastare la disoccupazione locale e aumentare i livelli occupazionali in Calabria, attraverso la fornitura di servizi formativi professionalizzanti. In particolare, l’intesa mira a creare percorsi di formazione per i profili professionali necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali in Calabria, compreso il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina“, prosegue la nota.

“Il Gruppo Webuild si impegna a realizzare in Calabria il programma “Cantiere lavoro Italia”, che prevede la formazione di risorse attraverso un articolato programma di scuole – si legge ancora –. Questo programma include la Scuola di territorio, in collaborazione con le agenzie per il lavoro, per attrarre risorse verso il settore e fornire una formazione di base; la Scuola di Mestieri, per fornire competenze tecniche specialistiche alla manodopera; e la Scuola delle Professioni, per garantire competenze più avanzate alle risorse impiegate nel cantiere“.

“La Regione Calabria si impegna a favorire lo svolgimento delle attività di selezione, formazione e qualificazione professionale, individuando anche uno spazio dedicato al supporto logistico delle attività di formazione e orientamento al lavoro. Le risorse saranno selezionate in coordinamento con i centri per l’impiego, gli enti formatori, le Agenzie per il lavoro e i servizi sociali presenti sul territorio“, spiega Saccomanno.

“La Calabria è una regione ricca di giovani talentuosi che desiderano dimostrare il proprio valore. Questo progetto rappresenta un’opportunità importante per il territorio, che nei prossimi anni affronterà sfide epocali per realizzare o rafforzare infrastrutture indispensabili per lo sviluppo e gli investimenti. Saranno i giovani calabresi a essere protagonisti di queste sfide, grazie alla formazione e all’occupazione offerte da questa intesa“, spiega la nota.

“Per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e tutte le attività connesse direttamente e indirettamente, sono previsti 100mila posti di lavoro. Questa grande opera, fortemente voluta dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rappresenterà un’opportunità di crescita economica e occupazionale sia nel breve termine che nel futuro. Inoltre, gli investimenti legati a questo progetto coinvolgeranno tutti i settori principali della nostra regione, come il turismo e l’agricoltura. Grazie a tutti coloro che credono in questo meraviglioso progetto, le condizioni di vita in Calabria, in Sicilia e in tutto il Sud potranno solo migliorare“, conclude Saccomanno.