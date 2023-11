Ponte sullo Stretto, Rixi: “da Messina a Reggio Calabria in due minuti anziché in due ore”

StrettoWeb

“I Porti di Messina e Reggio Calabria dovranno specializzarsi su una serie di attività. Rimarrà tutto il sistema di traghettamento veloce, ad esempio, ma non ci sarà più la necessità di un traghettamento dei convogli ferroviari e delle merci sui tir. Quei mezzi potranno fare il tragitto in due minuti e non più in due ore. Questo vuol dire avvicinare la Sicilia al centro dell’Europa, mantenendola al centro del Mediterraneo”. E’ quanto ha dichiarato il Vice Ministro dei Trasporti Edoardo Rixi a Palermo a margine del dibattito sulla futura riforma del comparto portuale. L’argomento, ovviamente, è il Ponte sullo Stretto.

“La Sicilia – ha continuato – diventerà un importante hub sugli investimenti a livello internazionale. Credo che questa sarà la scommessa del futuro. Tuttavia, parlarne oggi è difficile vista la condizione delle infrastrutture siciliane, su cui noi stiamo cercando di correre ai ripari. E’ pure vero che se lasciamo la Sicilia isolata dal continente questo problema continueremo a trascinarcelo in futuro. Se invece la Sicilia diventerà una terra dove tutti vorranno venire ad investire e produrre, potremmo generare investimenti che potranno mettere al sicuro alcune connessioni che stiamo sviluppando. Vogliamo – conclude – che i corridoi europei arrivino in Sicilia e che quest’ultima rappresenti un grand hub portuale nel Mediterraneo, diventando strategica per l’Italia e per il sistema europeo”.