De Luca: “il Ponte non risolve i problemi”. La risposta di Germanà: “posizione strumentale, cerca solo visibilità”

“Non voglio il ponte sullo stretto di Messina perché non risolve i problemi della mancanza dell’alta velocità ferroviaria in Sicilia e della presenza della monorotaia dei Borboni. Nel 2006 manifestavo per il corridoio Berlino-Palermo che includeva il ponte, altri facevano i balletti per invocare l’eruzione del Vesuvio e dell’Etna per bruciare i napoletani e i siciliani“. Queste le parole del sindaco di Taormina nonché leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca attacca il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco del convegno “La buona amministrazione” organizzato a Genova da otto liste civiche.

Ponte sullo Stretto, Germanà: “De Luca cerca solo visibilità”

“Cateno De Luca, ancora una volta alla ricerca disperata di visibilità, non perde occasione per attaccare il vicepremier Matteo Salvini. La sua posizione sul Ponte sullo Stretto è palesemente strumentale”. Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà. “Abituato a prendersi la scena in maniera stravagante, prova anche adesso in modo maldestro ad accendere i riflettori su di sé cambiando la sua idea di pontista convinto. Invece delle solite sterili polemiche, De Luca dovrebbe spiegare come mai a Messina soltanto in un anno ha perso ben 7 consiglieri”, rimarca Germanà.

“Per non parlare del suo pessimo risultato alle suppletive in Brianza dove non ha raggiunto neanche il 2%. Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per il Sud e per l’intero Paese, e oggi dobbiamo ringraziare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se si sta concretizzando”, conclude Germanà.