Da martedì prossimo, per due settimane, partiranno i lavori per realizzare la nuova pista ciclabile a Messina con il posizionamento dei cordoli, che già hanno provocato un’enorme polemica tra i cittadini.

Fino al 28 novembre divieto di transito lungo la corsia in cui ci saranno i lavori. A quel punto, per completare la pista ciclabile già esistente, mancherà solo il tratto di via Tommaso Cannizzaro.