La dolcezza di Piper, il cane cieco e sordo che riconosce il padrone dal solo odore

Si chiama Piper, è anzianotto ed ha diversi problemi: è cieco, sordo e soffre di demenza canina ma, nonostante i suoi 17 anni, sa ancora amare il suo padrone. Anzi, forse più di prima. L’invalidità di Piper infatti, non ha corroso lo stretto rapporto tra lui e il suo amico umano, Dennis Gerard: il cane infatti, quando lo sente tornare da lavoro, scodinzola felice e gli fa le feste. Il segreto? Il peloso riconosce Dennis dal solo odore. Non servono quindi occhi o orecchie che funzionino per far sì che il legame vada avanti: quando l’amore è sincero, basta solo un profumo.

La dolcezza dell’anziano cane ha fatto il giro del mondo quando il proprietario ha pubblicato la clip con la didascalia: “quando il tuo cane cieco e sordo di 17 anni finalmente sente il tuo odore e sa che sei arrivato a casa, da lui. Ora che è cieco e sordo, una volta sentito il mio odore, si dirige lentamente e cautamente verso di me – racconta Gerard al giornale Newsweek – appena arrivato inizia a strofinarsi contro e a leccarmi eccitato. Vuole anche che lo prenda in braccio, lo tenga dritto e gli dia dei baci”.

La loro amicizia è nata 15 lunghi anni fa, quando il pincher è stato adottato all’età di 2 anni. Nel breve video pubblicato su TikTok, si vede Piper rannicchiato sotto le coperte poi, d’improvviso, si alza e si dirige lentamente verso il padrone: è in quel momento che realizziamo che il solo odore lo ha fatto destare per andarsi a prendere tutte le coccole che si merita”