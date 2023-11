Arriva “U Pipazzaro”, la novità enogastronomica del Pollino per il Natale

StrettoWeb

Identitario nello stile, nei profumi ma soprattutto nel nome. “U pipazzaro” è la novità per il Natale 2023 della storica insegna di panetteria “Il fornaretto” della famiglia De Gaio. Quattro generazioni al servizio dell’arte bianca che rappresenta oggi una delle più longeve esperienze di artigiani che la città del Pollino possa vantare. Piero De Gaio ha da tempo voluto approfondire la valorizzazione e la tutela delle vecchie ricette e preparazioni legate all’arte dolciaria tradizionale. In questo percorso, che nel prossimo futuro potrebbe riservare grandi novità produttive, ecco il concepimento del panettone salato per il Natale 2023.

“U pipazzaro” (il nome con il quale nel Pollino sono riconosciuti i castrovillaresi) è un pancrusco ai profumi del Pollino realizzato con farina, uova, lievo madre, pecorino locale, olive nere, buccia di arance provenienti dalla zona agricola di Cammarata, peperone crusco e pepe rosso (u pipazzo) in polvere, olio di oliva. “La mia volontà – spiega Piero De Gaio, custode delle ricette dolciarie castrovillaresi – è quella di rafforzare sempre di più la consapevolezza e l’identità dei nostri prodotti da forno con la storia alimentare che ci appartiene”.

“Siamo in una terra ricca di grandi espressioni della terra e dell’artigianalità legata al cibo e volevo trovare una strada per valorizzare tutto questo. Cosi è nato “U pipazzaro”, un panettone salato che racchiude gli alimenti che sono più rappresentativi del nostro territorio”. Per la prima edizione il pancrusco ai profumi del Pollino avrà una tiratura limitata.