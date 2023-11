Pd, i Circoli Lauria e Materdomini incontrano il Sindaco di Catanzaro

StrettoWeb

I circoli di Catanzaro Centro e Materdomini, nella giornata di venerdì, hanno voluto incontrare il Sindaco Nicola Fiorita per fare il punto sull’attività amministrativa della Giunta e chiarire alcuni passaggi politici affrontati nei mesi scorsi. All’incontro, molto partecipato, erano presenti le assessore Giusy Iemma e Marina Mongiardo, il capogruppo in consiglio comunale Fabio Celia ed il componente della segreteria provinciale Carlo Troiano; assenti per motivi personali la consigliera comunale Igea Gaviano e la componente della segreteria regionale Maria Chiara Chiodo. Presenti i reggenti degli altri due circoli della città Giuseppe Runca (Lido) ed Antonio Prunestì (S. Maria).

I lavori sono stati aperti da Bruno Talarico, reggente del Circolo Materdomini, che ha illustrato lo spirito dell’iniziativa ed introdotto alcuni temi su cui ha il Sindaco ha fatto il punto della situazione: Autonomia differenziata, Azienda Dulbecco e Facoltà di medicina, rivitalizzazione del Centro storico, piano dimensionamento scolastico, bisogni delle periferie, vicenda Catanzaro Servizi e vertenza S. Anna Hospital, programmazione del Politeama.

Il Sindaco ha preso la parola sintetizzando quanto realizzato, i cantieri aperti e i progetti in arrivo per la città dal quartiere marinaro al centro passando per le periferie e gli altri quartieri; senza tralasciare quei punti aperti su cui ha ammesso qualche difficoltà pratica superiore alle previsioni. Sui punti indicati nell’introduzione ha fornito chiarimenti e motivato iniziative dell’amministrazione ripercorrendo i passaggi già noti pubblicamente e confermando, ad esempio sul Centro Storico, l’intenzione di attivare l’isola pedonale accompagnata da altri interventi per favorire il commercio di prossimità e interlocuzioni in corso con l’Università per contribuire al meglio alla rivitalizzazione di tale parte della città. Il Sindaco, nel suo intervento, ha anche spiegato nel dettaglio le criticità contabili-finanziare che rendono particolarmente complessa la vicenda della Catanzaro Servizi che soffre oggi di una gestione troppo avventurosa di chi avrebbe dovuto programmarne il futuro in precedenza. Sull’autonomia differenziata e sul piano del dimensionamento scolastico ha ribadito la posizione di contrarietà e critica dell’amministrazione.

Il dibattito, molto articolato e ricco di spunti, si è aperto raccogliendo i commenti degli iscritti ai Circoli che non hanno risparmiato qualche punto critico, in particolare sul passaggio politico del rimpasto di giunta, su cui i due circoli hanno espresso perplessità, che però è stato definito dal Sindaco necessario e a tratti umanamente doloroso. L’incontro, durato circa tre ore, si è concluso con la volontà da parte di tutti di rinnovare questi appuntamenti perché utili alla trasparenza dell’azione amministrativa ma anche a raccogliere spunti e punti di vista che, parole del Sindaco, possono senz’altro arricchire le iniziative e la progettualità del lavoro quotidiano.