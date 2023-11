Paura in Calabria: extracomunitario ubriaco lancia pietre contro i passanti, colpiti mamma e figlio

StrettoWeb

Attimi di paura questa mattina a Corigliano-Rossano: piazza Salotto si è infatti trasformata in uno scenario di violenza che ha coinvolto anche i più piccoli. Nell’area urbana coriglianese infatti, un uomo di origine africana ha cominciato ad assumere comportamenti molesti fino ad arrivare a lanciare pietre contro i passanti. L’extracomunitario, durante il lancio dei massi, ha colpito anche una mamma che portava in braccio il suo bambino.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili urbani, sono presto intervenuti per fermare l’individuo: quest’ultimo, visibilmente ubriaco, ha opposto resistenza ai Carabinieri tanto da scatenare una colluttazione. A fatica, è stato trascinato in caserma dove è, al momento, in stato di fermo: l’uomo infatti, non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamenti.