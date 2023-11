Patti, presentata la rassegna teatrale Teatroff Patti d’Autore”

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina alle ore 11:00 presso la sala del consiglio del Comune di Patti la conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale Teatroff Patti d’Autore”. A moderare la conferenza il giornalista Giovanni Remigare che, dopo i saluti e le presentazioni di apertura, ha dato la parola al sindaco di Patti Gianluca Bonsignore il quale ha evidenziato l’importanza della rassegna teatrale per poter dar lustro alla Città di Patti in termine di cultura e turismo. A seguire ha preso la parola il direttore artistico della rassegna Mario incudine che ha, in prima battuta, fatto i complimenti al lavoro sinergico tra associazioni e amministrazioni per portare avanti progetti culturali di un certo livello, successivamente ha elencato tutti gli appuntamenti sul tabellone sottolineandone la valenza e l’importanza di ognuno di essi.

Lo stesso Incudine ha voluto rimarcare lo studio nella scelta degli artisti e delle opere portate in scena, evidenziandone la varietà di genere, proprio per dare la possibilità a tutti di poter godere di questa rassegna. Al termine dell’intervento del Direttore Artistico, ha preso la parola il presidente dell’associazione Banca della Speranza Nicola Tindaro Calabria il quale con grande emozione ha ringraziato le istituzioni e elogiato ancora una volta la preziosa collaborazione con la Regione Sicilia nella persona dell’onorevole Elvira Amata, sempre attenta al tema Cultura e Turismo, con l’ASC Production, Rosario Sabatino e

soprattutto il maestro Mario incudine per la sua attenzione e disponibilità.

Calabria oltre a far conoscere prezzi e modalità d’acquisto di biglietti e

abbonamenti, con orgoglio ha sottolineato la presenza, durante tutti gli

spettacoli, di interpreti Lis per coinvolgere anche i sordo-muti nel mondo del teatro, mettendone in risalto l’inclusività dello stesso. A chiusura della conferenza è giunto il saluto del Presidente del Consiglio del Comune di Patti, l’Avv.Giacomo Prinzi, il quale a sua volta ha applaudito all’iniziativa culturale promossa dall’associazione Banca della speranza e dall’ASC Production in termine di attenzione alla crescita culturale del territorio. Mario Incudine, durante i saluti ha dato appuntamento al primo spettacolo che andrà in scena il 25 novembre (Pietro Montadon con “Maruzza Musumeci) presso l’Auditorium Concattedrale di Patti.

“Il progetto Teatroff di Patti mira a creare uno spazio culturale e artistico che possa favorire la crescita di un territorio fecondo che, nel corso dei secoli, ha ispirato letterati di fama internazionale da Quasimodo a Sciascia, da Corrado Alvaro a Consolo per citarne qualcuno. Siamo convinti che l’idea di “creare” un teatro possa aiutare la riflessione e il dibattito culturale ma, soprattutto possa nutrire l’anima. In un momento cosi complesso della società odierna, confusa e smarrita nel nulla, il teatro, come luogo in cui si narra la natura umana nel modo più reale possibile, diventa vita”, affermano gli organizzatori. “Il teatro diventa così strumento in grado di farci apprendere ciò che per definizione è impossibile insegnare: sentimenti ed emozioni, in un continuo gioco di specchi tra attori e spettatori. Lo sapevano bene già gli antichi per i quali l’opera teatrale rappresentava un rituale di grande rilevanza religiosa e sociale, uno strumento di educazione nell’interesse della comunità. Il teatro quindi come punto di riferimento, luogo di aggregazione e di difesa della cultura. Finché ci sarà un palcoscenico vivrà l’arte, l’amore per la vita e per l’uomo stesso. Il nostro obiettivo è quello di dare vita a un teatro sostenibile economicamente e aperto gratuitamente ai ragazzini fino ai 13 anni e a tutti i diversamente abili, mentre per i ragazzi 14-18 un biglietto da 5 euro. L’obiettivo è avvicinare i giovani e “appassionarli”, farli innamorare insomma. Il nostro teatro prenderà il via in un auditorium con un programma di tutto rispetto diretto da un grande artista come Mario Incudine”, concludono gli organizzatori.