Particolare proposta di matrimonio durante il concerto di Ligabue a Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Cosa c’è di meglio che una proposta di matrimonio durante il concerto del proprio cantante preferito? E’ quello che avrà pensato il ragazzo di Reggio Calabria che ieri sera nel pieno dell’esibizione di Ligabue si è inginocchiato, ha preso un cofanetto con un anello, lo ha aperto e lo ha mostrato alla propria fidanzata con la complicità degli amici che giravano i video e mostravano il cartello con sù scritto “Mi vuoi sposare?“.

La ragazza si è emozionata e ha risposto di sì accettando il regalo, la richiesta e abbracciando il fidanzato. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti che sono esplosi in un grosso applauso, mentre per questi due ragazzi il concerto di Reggio Calabria rimarrà un momento indelebile nella memoria per tutta la vita.