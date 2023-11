Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola: Bonelli a Reggio Calabria per la proposta di legge

StrettoWeb

Venerdì 10 novembre alle ore 16 nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, si svolgerà la conferenza stampa dell’on. Angelo Bonelli portavoce nazionale di Europa Verde per la presentazione della proposta di legge sull’istituzione del Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola. La conferenza segue quella svoltasi il 29 settembre u.s. presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

La proposta, a firma di tutta la deputazione dell’alleanza Verdi/Sinistra italiana, vuole fornire alle popolazioni dello Stretto e delle aree contigue lo strumento ideale per uno sviluppo rapido e sostenibile del loro territorio che per caratteristiche ambientali e paesaggistiche costituisce un unicum eccezionale al mondo e che deve essere salvaguardato da opere, come il paventato Ponte, che ne comprometterebbero irrimediabilmente l’integrità.

Il Parco ha una superficie prevista di circa 30 mila ettari distribuita equamente tra terrestre e marina, e ricade in gran parte in aree già attenzionate dal Ministero dell’Ambiente con provvedimenti parziali di tutela, e dalle Regioni Calabria e Siciliana nei rispettivi piani paesaggistici.

L’istituzione del Parco con i suoi organi di governi e di rappresentanza politica permetterebbe una gestione condivisa del territorio tra le due regioni e un’integrazione economica e sociale fino a oggi ostacolata da sistemi amministrativi tra essi distanti e diversi.

