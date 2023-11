“I Parchi Marini nella realtà territoriale della Calabria”: la conferenza stampa alla Cittadella

StrettoWeb

Si terrà venerdì 24 novembre, presso la Sala Verde della Cittadella regionale, alle ore 11:00, la conferenza stampa “I Parchi Marini nella realtà territoriale della Calabria”, indetta dall’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR). Dall’incontro si intende avviare un processo partecipativo, con il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni costieri, delle associazioni ambientaliste, degli operatori economici, delle

Capitanerie di porto e di tutti i corpi di Polizia che operano in mare e degli altri stakeholder della Calabria, attorno ai temi della gestione e fruizione sostenibile dei parchi e delle ZSC marine regionali.

Ciò, al fine di far dell’Ente non solo un “custode di bellezza”, ma un vero e proprio attrattore di opportunità economiche e culturali, capace di coinvolgere tutti gli attori del territorio in nuove concrete azioni di sviluppo. Durante l’incontro con i giornalisti, saranno presentati il progetto di articolazione periferica dell’Ente, con il programma di apertura e attivazione delle sedi operative nei vari Parchi, i Piani di Gestione delle 28 ZSC, marine e costiere della Calabria, di competenza dell’Ente, i progetti di delimitazione in mare dei parchi e di realizzazione dei campi boe, l’Accordo Quadro tra l’EPMR e la SZN e il nuovo sito web dell’Ente.

Coordinati dalla giornalista Maria Novella Imeneo, interverranno: il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il commissario straordinario dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, il referente informatico dell’EPMR, Maria Laura Papasergio, il direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, Giuseppe

Sciarrone, il presidente f.f. della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Silvestro Greco.