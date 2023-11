Papa Francesco lascia l’udienza con i rabbini: “non sto bene”

StrettoWeb

“Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate“. Così Papa Francesco, questa mattina, nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana, con i Rabbini europei.

E le condizioni del Papa destano preoccupazione tanto che dal mondo politico arrivano messaggi di augurio. “Auguriamo una pronta guarigione a Papa Francesco, inviandogli affetto e vicinanza. La sua fede e il suo impegno per la pace continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo, in questi tempi difficili che hanno bisogno della sua voce di speranza e fraternità“. Lo scrive sui social il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, capogruppo al Senato.