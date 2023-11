Palmi, venerdì la presentazione del libro “Bella Calabria, compreso l’omicidio”

StrettoWeb

Venerdì 17 settembre alle ore 18:30 presso il ristorante “La collina” sulla strada statale 18 a Palmi la presentazione del libro “Bella Calabria, compreso l’omicidio” di Barbara Collet. Interviene l’autrice e Andrea Ruggeri, modera Damiano Tripodi. Il lancio nazionale del testo è avvenuto alla Camera dei Deputati a Roma il 29 maggio scorso.

“Bella Calabria, compreso l’omicidio”

Grazie alle ricerche archeologiche fatte come passatempo, Antonio, a capo di una confraternita carmelitana nel sud della Calabria, scopre un segreto della sua famiglia, a lungo tenuto nascosto. Insieme a David, suo amico ed esperto in cultura fenicia, fa una scoperta straordinaria che acquista rilevanza politica, soprattutto perché avviene parallelamente al casuale dissotterramento di una delle più antiche sinagoghe del paese e contraddice la versione ufficiale, che vuole che la Calabria sia solo greco/romana/normanna. Antonio deve far fronte agli intrighi della protezione dei beni culturali e a un rappresentante dell’Opus Dei mandato da Roma. Il prete romano, spagnolo di origine, ha il compito di sondare il terreno. E così lo spagnolo osserva con occhi di falco i processi che non si attengono allo spirito cattolico. Nel mirino dell’Ordine anche un monastero nell’Aspromonte che si presta come stazione di passaggio per il suo denaro sporco. Qui l’emissario romano trova un approccio che potrebbe garantirgli l’ascesa al potere. Non ha però fatto i conti con la presenza della ‘ndrangheta. Senza svelare nulla: la fine è tutta da scoprire.