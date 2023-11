Tragedia a Palermo, uomo morto in un B&b: è stato ritrovato sotto un armadio

StrettoWeb

Tragedia questa mattina a Palermo. Un uomo di 77 anni è stato infatti trovato morto in un B&b, ritrovato sotto un armadio, schiacciato da quest’ultimo. La vittima, Giuseppe Filippone, aveva preso in affitto una stanza nella struttura in via Santa Rosalia, nei pressi della stazione centrale, ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: non si sa se ha avuto un malore, provocando la caduta dell’armadio dopo essersi appoggiato, o se questo sia caduto per altri motivi, finendogli addosso. Indaga la Questura di Palermo, la Procura ha disposto l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato poi riconosciuto dai familiari.