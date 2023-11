Palermo, è crisi: la Sampdoria vince 1-0, altra sconfitta per Corini (un punto nelle ultime tre)

StrettoWeb

Il Palermo perde ancora. Solo un punto nelle ultime tre per la squadra di Corini che, in netta difficoltà, dopo lo stop interno contro il Lecco perde contro un’altra “pericolante”, la Sampdoria, la quale però si rilancia e vince ancora a Marassi. Solito risultato striminzito per Pirlo, solita gara tirata e solito Borini, ma successo questa volta pesantissimo in ottica classifica, morale e consapevolezza per la squadra genovese.

Il gol decisivo, che è anche l’unico, arriva a ridosso dell’intervallo, a pochi minuti dal duplice fischio. Rigore per i blucerchiati, dal dischetto va Borini, che si fa respingere il tiro da Pigliacelli ma lo trafigge nella ribattuta. Il risultato, di 1-0, non cambia nella ripresa. Il Palermo, che fa poco per pareggiare se non con qualche occasione in pieno recupero, rimane a quota 20, a -6 dalla capolista Parma e a -4 dal Venezia.

Risultati Serie B, 12ª giornata

Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-Feralpisalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Sampdoria-Palermo 1-0

Classifica Serie B

Parma 26 Venezia 24 Modena 22 Catanzaro 21 Palermo 20 Como 18 Bari 17 Cremonese 16 Sudtirol 16 Cosenza 16 Cittadella 16 Reggiana 14 Brescia 13 Pisa 13 Ascoli 12 Sampdoria 10 Spezia 8 Lecco 7 Ternana 6 Feralpisalò 6